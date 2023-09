Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Situația economica extrem de dificila in care se regasește Romania, dar mai ales gaura de la bugetul de stat și creșterea deficitului bugetar genereaza tensiuni foarte mari la nivelul Guvernului.Conform surselor noastre, la Guvern vor avea loc doua intalniri: o prima intalnire la ora 11.00 și o a…

- Masurile privind reducerea cheltuielilor bugetare vor fi prezentate public saptamana aceasta. Premierul Marcel Ciolacu a spus ca Executivul pregatește doua ordonanțe de urgența, una privind sistemul bugetar și economiile care se pot face, iar cea de-a doua vizeaza veniturile mai mari din colectare,…

- Romania este in grupul țarilor cele mai vulnerabile la cutremure, arata EIOPA- Autoritatea europeana pentru asigurari și pensii ocupaționale- care a realizat un tablou al decalajului de protecție a asigurarilor pentru catastrofe naturale, potrivit unui raport al Bancii Naționale.

- Deputatul PSD Brașov Marian Rasaliu a facut un scurt bilanț al sesiunii parlamentare ce se incheie in 30 iunie. A fost o sesiune in care a fost inregistrata o premiera in istoria postdecembrista a Romaniei, rotativa guvernamentala, dar și una in care au fost „tranșate” probleme aflate de multa vreme…

- Sute de taximetristi au renuntat la curse, marti, si au pornit in coloana pe strazile marilor orase, pentru a cere abrogarea unei Ordonante de Urgenta din anul 2019, care reglementeaza transportul alternativ de persoane. Soferii de taxi reclama ca masinile companiilor de ride sharing le fac concurenta…

- Grupul de State impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a publicat un raport de progres, in care a evaluat masurile intreprinse de catre autoritatile Republicii Moldova in domeniul prevenirii coruptiei. Studiul GRECO vizeaza 18 recomandari specifice elaborate in cadrul raportului…

- Grupul de State din Consiliul Europei impotriva Coruptiei (GRECO) si-a exprimat joi preocuparea fata de aplicarea restrictiva a dreptului la acces la informatie in anumite state europene si a chemat autoritatile sa respecte normele internationale in acest domeniu, informeaza un comunicat al institutiei…