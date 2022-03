Stiri pe aceeasi tema

Guvernul Tarilor de Jos a anuntat vineri ca va trimite un sistem de aparare antiracheta Patriot la Sliac (Slovacia) in cadrul masurilor NATO de consolidare a apararii antiaeriene in Europa de Est, relateaza Reuters.

Germania nu va permite ca pacea sa fie pusa in pericol in Bosnia, a dat asigurari, joi, la Sarajevo, ministrul de externe german Annalena Baerbock, anuntand o prezenta mai puternica a tarii sale in Balcani, relateaza AFP.

Pentagonul a anunțat luni ca alți 500 de militari americani vor fi dislocațo in Europa pentru a intari flancul estic al NATO, inclusiv Polonia, Romania, Germania și Grecia.

Administratia Vladimir Putin a amenintat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflict.

Premierul Nicolae Ciuca a discutat, joi, cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situatia de securitate si dezvoltarea relatiilor dintre cele doua tari. "Romania si Polonia sunt doi piloni de stabilitate in regiune care sustin abordarea coordonata a NATO pe Flancul Estic", a aratat Ciuca.

Comisia Europeana a anuntat vineri ca a alocat 642 milioane de euro pentru a sustine relansarea economica si tranzitia digitala si ecologica in Belgia, Cehia, Polonia si Romania, ca asistenta in materie de redresare pentru coeziune si teritoriile Europei (REACT-EU), se arata intr-un comunicat al

Ministrul de externe german Annalena Baerbock a declarat vineri ca, in virtutea istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, tara sa are datoria de a sustine pacea prin alte mijloace decat livrarea de arme, motivand astfel din nou decizia Germaniei de a nu furniza Ucrainei armament pentru ca aceasta

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA asupra propunerii ca cele doua tari sa efectueze reciproc inspectii in baze de rachete, se arata in raspunsul Rusiei la contra-propunerile facute de Washington catre Moscova, care in decembrie a transmis SUA si NATO un set de cereri privind arhitectura de securitate…