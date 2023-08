România, Polonia și Bulgaria, cei mai mari exportatori de grâu din UE, în noul sezon comercial Romania, Polonia și Bulgaria ocupa primele trei locuri in topul exportatorilor de grau din UE, la inceputul noului sezon comercial, care nu se numara deloc printre cele mai bune pentru țarile comunitare La data de 13 august (anul comercial s-a incheiat la finele lunii iunie 2023), exporturile de grau de panificație ale UE erau mai mici cu 11%, fața de perioada similara din sezonul anterior. Livrarile se ridicau la 3,72 milioane de tone, comparativ cu 4,19 milioane de tone in aceeași perioada din 2022. Cele mai mari cantitați au fost livrate de Romania – 1,04 milioane de tone, urmata de Polonia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

