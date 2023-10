România – poligon NATO! Militarii britanici fac instrucţie cu soldaţii ucraineni la noi acasă NATO comanda, Romania accepta. Practicam, le bagam rusilor batul prin gard. Militari britanici vor veni anul viitor pentru a pregati ucraineni, in bazele romane. Guvernul a aprobat deja cadrul legal privind antrenarea pilotilor ucraineni pe aeronave F- 16 in Romania. Romania face o favoare Ucrainei Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti a explicat si de ce […] The post Romania – poligon NATO! Militarii britanici fac instructie cu soldatii ucraineni la noi acasa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

