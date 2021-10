Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana anunța ca Romania poate solicita inclusiv detașarea de echipe medicale din țari membre ale Uniunii Europene prin Mecanismul de Protecție Civila. Pana in prezent, țara noastra a beneficiat de resurse materiale distribuite direct de catre statele europene sau prin intermediul stocurilor…

- Polonia a trimis in ajutorul Romaniei 50 de concentratoare de oxigen prin Mecanismul European de Protecție Civila, anunța Grupul de Comunicare Strategica, citat de News.ro . Aparatura a ajuns miercuri dimineața in țara și va fi folosita pentru bolnavii de COVID de la spitalul mobil din Lețcani, redeschis…

- O hotarâre importanta a Curții Constituționale poloneze, care afirma primatul dreptului polonez asupra dreptului european, a intrat în vigoare marți dupa publicarea sa în MonitorulOficial, potrivit AFP.Hotarârea, publicata joi într-un caz introdus de guvernul naționalist…

- Romania este pe penultimul loc in Europa la vaccinarea anti-COVID-19 FOTO: RoVaccinare.ro. Capitala a atins un nou record - rata de incidenta a urcat la 12,65 cazuri de COVID la mia de locuitori. În acest context, Prefectura recomanda tuturor companiilor, de stat sau private,…

- Agenția Nationala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat ca prin intermediul retelei EURES Romania au fost scoase 612 locuri de munca vacante in Uniunea Europeana. Locurile de munca sunt dupa cum urmeaza: Germania – 389 locuri de munca : taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial;…

- Grecia este in prima linie in fata fenomenului migratiei si a avertizat ca Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza migratorie precum cea din 2015. Trebuie sa actioneze repede pentru a opri cat mai multi cetateni afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat ministrul grec…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia si…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 5 august 2021, Hotararea numarul 54 privind aprobarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.CNSU a actualizat lista tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; in zona rosie au intrat: Spania, Franta, Olanda,…