România poate reveni la obligativitatea purtării măștii în aer liber Romanii continua sa primeasca vești proaste de la autoritați, pe fonul creșterii de la o zi la alta a numarului de cazuri de infecatre cu virusul SARS-CoV-2. Aflam, astfel, ca nu este exclus sa fie reimpusa masura obligativitații purtarii maștii de protecție in spații publice deschise, daca rata de infectare cu COVID-19 va continua sa creasca foarte mult. „La acest moment nu s-a discutat, nimeni nu poate sa excluda daca ajungem la rata de infectare foarte mare, acum suntem la doi și ceva la suta. Daca vedem ca este o creștere semnificativa care arata ca exista foarte mulți infectați printre noi… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

