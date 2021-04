Romania ar putea redeveni un El Dorado al investitorilor in capacitați de producție a energiei regenerabile. Potrivit estimarilor analiștilor și a datelor publicate pe site-ul Transelectrica, in prezent sunt in diferite etape de avizare proiecte eoliene si solare cu o capacitate de peste 4,8 GW, in valoare de aproape 6 miliarde de euro. O cifra semnificativa,c are intarește senzația ca țara redevine un El Dorado al investițiilor. mai ales ca acum, in total, functioneaza 3 GW de proiecte eoliene si 1,3 GW de proiecte solare. La nivelul intregului sistem energetic sunt instalati circa 20 GW, dintre…