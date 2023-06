Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi in luna iunie ca Danemarca la Europeanul din 1992, adica o echipa adusa de pe plaja. Tricolorii din Serie B au incheiat competiția de doua saptamani. FCSB, un furnizor important, și-a lasat in vacanța toți jucatorii, inclusiv pe aceia care vor fi convocați pentru partidele cu Kosovo și…

- Selecționerul Edi Iordanescu nu se va putea baza pe Florin Nița (35 de ani), schimbat miercuri la pauza in meciul Pardubice - Jablonec (2-0). „Il respect mult și-mi pare rau pentru ce am spus despre el. A greșit cu Zlin, dar ne-a ajutat foarte mult in alte situații”, a declarat antrenorul Radoslav Kovac.…

- ​Romania va juca in luna iunie impotriva echipelor naționale din Kosovo și Elveția in preliminariile pentru Euro 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați. Printre aceștia se numara și Ianis Hagi.

- Razvan Marin (26 de ani), mijlocașul lui Empoli, s-a accidentat la gamba și va sta departe de teren aproximativ 6 saptamani. Internaționalul roman s-a accidentat pe 20 mai la un antrenament al lui Empoli și nu a facut parte din lotul echipei sale pentru meciul cu Juventus, din etapa #36 din Serie A.…

- Florin Tanase (28 de ani) acuza o accidentare și va rata urmatoarea acțiune a Romaniei in preliminariile EURO 2024. Kosovo - Romania (16 iunie, 21:45) și Elveția - Romania (19 iunie, 21:45) sunt urmatoarele partide ale „tricolorilor” Atacantul lui Al Jazira (Emiratele Arabe Unite) a suferit o accidentare…

- Ionuț Radu (25 de ani) a fost titular in Andorra - Romania 0-2, in primul meci din preliminariile EURO 2024. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi Preda sunt in Andorra și transmit cele mai importante informațiiIn celelalte dueluri ale grupei I s-au jucat: Belarus - Elveția 0-5 și Israel…

- Gheorghe Popescu (55 de ani), președintele celor de la Farul, a analizat grupa naționalei Romaniei din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Romania face parte din grupa I, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și AndorraPrimele doua echipe din fiecare grupa se califica…

- Fundașul central Vlad Chiricheș (33 de ani), capitanul naționalei, ar putea rata primele meciuri ale Romaniei din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…