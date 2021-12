Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei 3 romani repatriati din Africa de Sud si depistati cu Covid ar putea fi infectati cu varianta Omicron a coronavirsului – potrivit primelor teste de laborator efectuate. Cei trei sunt complet vaccinati, asimptomatici si se afla in izolare. Pe de alta parte, cei peste 120 de romani care…

- Pandemia covid-19 a ucis peste cinci milioane de oameni in lume de cand Biroul OMS dn China a anuntat aparitia bolii, la sfarsitul lui decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat pe baza unor date oficiale de AFP. Acest bilant, intocmit luni la ora 21.30 GMT (23.30, ora Romaniei), ia in calcul mortile…

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare. Toate inspectoratele școlare…

- Soluția PSD, dupa scandalul prostesc din coaliția de dreapta, este un acord politic pentru investirea unui guvern de specialiști. „Trebuie sa depașim situația dificila pe care o traverseaza Romania in aceasta perioada. PSD nu are majoritate și PSD nu face aceeași prostie ca Cioloș și USR de a merge…

- Profesorul Dan-Ioan Manastireanu, singurul specialist in medicina de dezastru din Romania, sustine ca in țara noastra trebuie luate masuri foarte drastice in incercarea de a opri pandemia de coronavirus. Totodata, medicul susține ca autoritațile romane nu au apelat la expertiza sa de cand a inceput…

- ,,Chiar inaintea valului 3, coordonarea pandemiei a fost preluata exclusiv politic. Acest plan de reziliența a fost gandit de doamna Andreea Moldovan și dat afara de primul-ministru impreuna cu Vlad Voiculescu. Acest plan a fost aruncat pe geam odata cu doamna Andreea Moldovan. De aceea, soluția mult…

- Fostul președinte PNL a reiterat ca SINGURA soluție pentru ieșirea din criza este refacerea coaliției de guvernare alaturi de USR-PLUS și explica ca ar fi o „iresponsabilitatea” din partea actualului președinte PNL sa blocheze orice negociere. Precizarea lui Orban vine dupa ce Cițu a declarat ca va…

- Romania a inregistrat un deficit de 1,27 miliarde euro in comertul cu produse agroalimentare, in primul semestru din acest an, cu peste 31% mai mare, fața de perioada similara din 2020, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Țara noastra exporta cereale și importa,…