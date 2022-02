Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat luni o hotarare prin care se poate incepe semnarea tuturor contractelor și absobția banilor din PNRR, a spus, dupa ședința Executivului, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. „A fost adoptata hotararea de guvern privind normele de aplicare ale Ordonanței 124…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, infiintarea Departamentului pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, care va functiona in subordinea premierului. Guvernul are insa, in subordine, și ministerul Fondurilor Europene, care se numește acum…

- Florin Cițu, președintele PNL, a declarat luni despre pierderea a doua miliarde de euro din PNRR ca ”este un scenariu care a fost luat in calcul, am crescut mult mai rapid decat prevedea Comisia Europeana”. ”Romania e victima propriului succes”, a mai spus Florin Cițu, care a adaugat ca exista o procedura…

- Investitiilor si Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, afirma ca autoritatile din Romania nu intentioneaza sa faca in urmatoarea perioada o renegociere a prevederilor Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care a fost aprobat in Consiliul ministrilor de Finante si Economie al Uniunii…

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, anunta ca va demara, in scurt timp, o serie de informari astfel incat primarii sa inceapa sa acceseze fonduri atat din Planul National de Redresare si Rezilienta, cat si din alte programe, informeaza AGERPRES . „Comisia Europeana a transferat…

- Noua coalitie guvernamentala formata din PSD, PNL, UDMR se va numi „Coalitia Nationala pentru Romania" si va fi condusa, alternativ, de doi premieri, de la PNL si PSD in perioada 2021-2024. Conform unui draft, primul premier va fi Nicolae Ionel Ciuca (PNL), cu un mandat care va expira pe 25 mai 2023.…