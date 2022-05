România poate deveni mediator pentru primirea Suediei și Finlandei în NATO Romania poate deveni mediator pentru primirea Suediei și Finlandei in NATO, in condițiile in care Romania are relații bune atat cu aceste doua țari nordice, cat și cu Turcia. Dupa cum se știe, Turcia, membru NATO, se opune primirii in Alianța a celor doua țari nordice. Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a participat, la Istanbul (Turcia), la Trilaterala pe teme de securitate Romania – Polonia – Turcia. Trilaterala s-a defașurat vineri, 28 mai 2022. Ulterior, la data de 30 mai, ministrul roman de Externe i-a informat telefonic pe omologii lui din Suedia și Finlanda, precum și pe… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut noi discutii telefonice cu ministrii de Externe din Suedia si Finlanda si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in care i-a informat despre discutiile avute la Istanbul, despre aderarea celor doua tari la NATO, potrivit unui mesaj postat de oficial…

- Ministrii de Externe din Romania si Polonia, Bogdan Aurescu si Zbigniew Rau, s-au declarat vineri, la Istanbul, optimisti privind depasirea opozitiei exprimate de Turcia fata de integrarea in NATO a Suediei si Finlandei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a vorbit joi la telefon cu ministrul afacerilor externe din Suedia, Ann Linde, și cu ministrul afacerilor externe din Finlanda, Pekka Haavisto, despre procesul de aderare a celor doua state la Alianța Nord-Atlantica, in condițiile in care șeful diplomației romane…

- Președintele Recep Erdogan a avertizat ca Turcia refuza admiterea Suediei și Finlandei in NATO. Liderul de la Ankara a facut aceasta declarație luni, 16 mai 2022. Erdogan a facut aceasta declarație chiar dupa ce s-a anunțat ca Suedia și Finlanda vor trimite o delegație in Turcia, care sa negocieze cu…

- Duminica, secretarul general adjunct al NATO a estimat ca Ucraina ar putea caștiga lupta impotriva forțelor invadatoare ale Rusiei. Mircea Geoana a declarat ca „invazia brutala a Rusiei iși pierde avantul”. Suedia și Finlanda, foste țari neutre, sunt pregatite sa se alature alianței, iar cererea lor…

- Ministrul suedez al apararii a declarat ca țara sa ia in considerare opțiunea de a adera la NATO. „Analizam acum toate opțiunile de securitate pentru Suedia. Aderarea la NATO este una dintre opțiuni, dar exista și altele pe care le vom analiza”, a declarat Peter Hultqvist intr-o conferința de presa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marți Națiunilor Unite(ONU) sa acționeze și sa-și reformeze sistemul, care ii ofera membrului permanent al Consiliului de Securitate, adica Rusiei, un drept de veto, spunand ca trebuie facut totul pentru a se asigura ca organismul internațional funcționeaza…

- Negociatorii din Ucraina și Rusia s-au pregatit sa se intalneasca marți in Turcia pentru discuții fața in fața. Discuțiile de marți dintre cele doua parți vor fi primele in persoana de la o intalnire acrimonioasa dintre miniștrii de externe din 10 martie, un semn al unei schimbari in culise, pe masura…