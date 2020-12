Prezent astazi, 26 decembrie, la Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" la sosirea primei transei de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer, premierul Romaniei, Florin Citu a declarat ca "saptamana viitoare vom primi in jur de 144.000 de doze; in total, Romania va avea in jur de 10 milioane de doze […] Articolul Romania poate accesa 10... Source