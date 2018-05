Stiri pe aceeasi tema

- Romania a sustinut, vineri, la Bruxelles, ajungerea la un acord pe tema Mecanismului de Taxare Inversa in domeniul TVA, avand in vedere propunerea de directiva a Comisiei Europene din decembrie 2016, prin care statele membre ce indeplinesc anumite conditii ar putea sa aplice, temporar, un mecanism generalizat…

- Taxarea inversa - un mecanism prin care TVA este colectata numai la capatul lantului de comert, de la consumatorul final - a fost sustinuta de toti ministrii Finantelor din Romania. Vineri, la Bruxelles, in cadrul ECOFIN, si ministrul Eugen Teodorovici a pledat pentru introducerea acestui mecanism.…

- Comisia Europeana indeamna Romania sa adopte masuri pentru corectarea deficitului bugetar si atrage atentia ca evolutiile politice din ultimul an genereaza dubii privind ireversibilitatea progreselor in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt, anunta Mediafax. „Astazi,…

- Prim-ministrul Pavel Filip s-a intalnit astazi cu Pierre Moscovici, Comisar european pentru Afaceri Economice și Financiare, Impozitare și Vama. Intrevederea s-a desfașurat in marja reuniunii Consiliului de Asociere RM-UE, care a avut loc astazi, la Bruxelles.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- „Proiectul de modificare a Codurilor penale alcatuit de catre PSD-ALDE are drept pretext echilibrarea raporturilor dintre acuzare și aparare in cadrul procesului penal. Scopul real al acestui proiect este de fapt compromiterea dosarelor penale ale unor politicieni PSD-ALDE aflate pe rolul instanțelor.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 13 martie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles.