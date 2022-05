România plătește bir la OMS. 21 de milioane de euro pentru consultanță Celebrul PNRR, care, atenție, jumatate sunt imprumuturi, va fi cheltuit, in mare parte, pe consultanța și asistența tehnica. Organizația Mondiala a Sanatații iși va lua și ea tributul, primind peste 21 de milioane de euro pentru nimic, atata timp cat in contract este prevazut ca OMS va subcontracta servicii și expertiza externa. Lucruri pe care […] The post Romania platește bir la OMS. 21 de milioane de euro pentru consultanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

