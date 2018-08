România pierde sute de hectare de teren, anual Numai in acest an, in judetul Botosani, apele au afectat malurile Prutului pe o lungime de 4.000 de metri liniari de pe raza comunelor Suharau, Hudesti si Paltinis, dar si pe raza orasului Darabani. Pe fondul lipsei indiguirilor, viiturile rup malurile de pamant, facand ca albia apei sa se majoreze considerabil.



Primarul comunei Hudesti, Viorel Atomei, sustine ca in ultimii ani fenomenele s-au accentuat, iar suprafetele pierdute sub ape sunt foarte mari.



"La viitura din iulie avem vreo cinci hectare inghitite de Prut. In functie de numarul de viituri, intr-un an poti sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

