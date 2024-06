Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei a pierdut in fața Belgiei cu scorul de 2-0, in cel de-al doilea meci al grupei E de la Campionatul European de fotbal din Germania 2024. Golurile belgienilor au fost inscrise de Tielemans și De Bruyne.

- EURO 2024: Romania pierde meciul cu Belgia, favorita grupei. Ultimul meci va fi decisiv pentru tricolori Naționala Romaniei a pierdut sambata seara (22 iunie) al doilea meci din grupele Euro2024. Tricolorii au jucat pe stadionul din Koln impotriva Belgiei. Peste 25.000 de romani au fost prezenți in…

- In al doilea meci pe care il sustine in grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, Romania intalneste astazi, 22 iunie 2024, Belgia.Partida se joaca, de la ora 22.00, la Koln.Meciul poate fi decisiv in ce priveste iesirea din grupa a tricolorilor si calificarea astfel in optimi.Inaintea…

- Naționala Romaniei a intrat in linie dreapta pentru meciul contra Belgiei, al doilea de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, „tricolorii” spera sa repete evoluția excelenta și sa obțina o noua victorie, care ar echivala cu calificarea in optimi # Azi, la conferința de presa de la Koln, selecționerul…

- Selectionata Slovaciei a invins surprinzator formatia Belgiei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci din Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Campionatul European de Fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza astazi, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen.EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina si Slovacia.…

- Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii…

- Selectionata de fotbal a Belgiei a invins echipa Luxemburgului cu scorul de 3-0 (1-0), simbata, la Bruxelles, in ultimul sau test dinaintea turneului final al Campionatului European din Germania. ''Diavolii rosii'' au fost condusi de atacantul Romelu Lukaku, care a reusit o dubla (42 - penalty, 57),…