Romania pierde in fiecare an cel puțin 300 de mii de persoane, iar migrația externa ramane in continuare principalul motiv pentru care populația țarii noastre este tot mai puțina. Pana la finalul acestui deceniu vom fi mai puțin de 18 milioane, iar pana in 2050 vom mai pierde inca 3 milioane de persoane, iar asta va pune presiune pe piața muncii și automat pe sistemul de pensii. Forța de munca straina adusa din țarile asiatice nu este o soluție, deoarece aceasta piața nu este o sursa și pentru angajați calificați. „In ultimele 2 decenii numarul romanilor care au parasit țara a crescut cu 30%.…