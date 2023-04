Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat miercuri din cauza nemultumirii crescande a fermierilor din tara sa. Acestia sunt suparati din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor, transmite Agerpres. Kowalczyk a explicat ca a luat aceasta decizie dupa…

- Ministrul agriculturii polonez, Henryk Kowalczyk, a demisionat, miercuri, chiar in timpul vizitei lui Volodimir Zelenski in țara sa, pe fondul cresterii furiei fermierilor, din cauza impactului importurilor de cereale din Ucraina asupra preturilor. Agricultorii polonezi au cerut introducerea de tarife,…

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte din Romania, propune Adunarii Generale Anuale a Actionarilor din 25 aprilie 2023 ca obiectiv atingerea unei cifre de afaceri consolidate in 2023 de 1,43 miliarde de lei, in crestere cu…

- Deși mașinile nu sunt chiar cel mai mare poluator din UE, Comisia Europeana are planuri marețe și vrea ZERO emisii de noxe. Producatorii auto, in schimb, susțin ca planurile sunt nerealiste și vor duce la o criza in industria europeana de profil. Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia,…

- Sambata, la ora 21.22, se implinesc 46 de ani de la cutremurul din 1977, in care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai in Bucuresti, iar alti aproximativ 11.300 au fost raniti. Cutremurul din 4 martie 1977 s-a produs la ora 21:22, a avut magnitudinea 7,4 pe scara Richter si o…

- Germania se alatura demersului inceput de Ungaria și Romania și spune ca drepturile minoritații romane din Ucraina trebuie respectate. Ministrul german de Externe a declarat ca Ucraina, avand in vedere statutul de candidata la Uniunea Europeana, trebuie sa respecte drepturile minoritaților. Annalena…

- Nicolae Ciuca a scris vineri pe Facebook ca „pe datele statistice ale momentului, Romania este țara cu cea mai mare creștere economica dintre toate statele membre ale UE”. Premierul spune ca pentru a se pastra acest trend pozitiv, Romania trebuie sa acceseze toți banii din PNRR, sa creasca absorbția…

- ”Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Consiliului Investitorilor Straini in Romania este un moment important, de bilant, dar si de conturare a unor noi proiecte pentru viitor. Am apreciat intotdeauna ca sunteti vizionari, ca ganditi proiecte pentru viitor si ca sunteti deschisi sa impartasiti…