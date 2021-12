România, penalizată cu cea mai mare rată a dobânzii la creditele pe termen lung din UE: 5,11% în noiembrie Romania a continuat și luna trecuta sa ocupe in UE prima poziție in topul țarilor cu cele mai scumpe imprumuturi, la mare distanța de plutonul țarilor central-europene cu regim valutar similar cu al nostru. Rata medie a dobanzii la imprumuturile pe termen lung pentru țara noastra a crescut din nou in luna noiembrie, pentru a noua luna consecutiv, ajungand la 5,11%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Aceasta valoare este cea mai mare de dupa martie 2020, cand ajunsese la 4,89%. De la declanșarea pandemiei de COVI-19, cea mai mica valoare a fost atinsa in luna februarie a acestui an, cand rata… Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

