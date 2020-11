România pe ultimul loc în UE după ponderea locuinţelor cu toaleta în interior Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste in locuinte care nu au toaleta in interior, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In 2019, aproximativ 2% din populatia Uniunii Europene traia in locuinte care nu aveau o toaleta in interior, in scadere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu 3,7% in anul 2010. Statele membre care stau cel mai prost la acest capitol sunt: Romania, unde 24,2% din locuitori nu aveau o toaleta in interiorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

