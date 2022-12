Stiri pe aceeasi tema

- Productia de lapte a Uniunii Europene a ramas stabila in 2021, la 161 milioane de tone, din care 96% a fost lapte de vaca, chiar daca productia de lapte pe cap de vaca a continuat sa creasca in 2021, ajungand la 7.682 de kilograme de lapte, arata datele publicate luni de Eurostat. Fii la curent…

- Trei profesori de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, Niculina Danciu, Iulian Negura și Mihaela Pintilei, au participat la o activitate de formare a personalului didactic, in Finlanda, prin intermediul proiectului Erasmus+ KA101, ...

- Urmarește pagina noastra de Facebook “Centrul de excelenta in formare profesionala” și afla ce cursuri de formare profesionala se organizeaza GRATUIT in cadrul proiectului „Formare pentru performanța” ID13458 The post Afla ce cursuri de formare profesionala se organizeaza GRATUIT in cadrul proiectului…

- Doar 1% dintre romanii cu varste intre 25 si 64 de ani au urmat cursuri de dezvoltare personala sau profesionala, dupa finalizarea studiilor, de doua ori mai putin decat bulgarii si de noua ori sub media europeana, arata datele Eurostat incluse intr-o analiza realizata de o companie specializata in…

- Meseria de influencer este una dintre cele mai dorite cariere astazi. Jumatate dintre tineri americani viseaza la un asemenea „job”, iar in China exista deja cursuri la universitați prin care doritorii afla ce inseamna despre cum iți poți caștiga existența din activitatea in social media. Mai mult,…

- Luna viitoare, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca va derula șapte programe gratuite de formare profesionala pentru 98 de persoane. Conform ANOFM, cate 14 persoane vor participa la cursuri de calificare in meseriile de agent de securitate, ajutor de bucatar, ingrijitor de spații verzi, femeie de…

- Pretul painii in Romania a fost cu 25,2% mai mare in luna august 2022 decat in luna august 2021, aceasta fiind a zecea crestere inregistrata in randul celor 27 de state membre UE, conform datelor publicate luni de Eurostat.

