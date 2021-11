Stiri pe aceeasi tema

- În ceea ce privește criza pe lanțurile globale de aprovizionare, am citit un studiu acum câteva saptamâni în care ei menționau ca am putea ajunge la o normalizare undeva prin 2023 când se vor mai construi înca 10-20 nave de transport, a declarat Florin Andrei, economist,…

- O delegație de experți ai Organizației Mondiale a Sanatații vor veni in Romania pentru a da o mana de ajutor autoritaților in lupta cu valul 4 al pandemiei. Dr Dorit Nitzan, director de urgența la Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații,a subliniat faptul ca Romania…

- Preturile locuintelor si chiriile in cele 27 de state membre ale UE si-au continuat cresterea in trimestrul doi din 2021, urcand cu 7,3% si, respectiv, 1,3%, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat)

- Banca Comerciala Romana este partener de implementare al proiectului Potrivit unui raport recent Eurostat privind competențele digitale ale tinerilor din Europa (16-24 ani), cei din Romania se claseaza pe ultimul loc in UE. 56% dintre aceștia dețin competențe digitale de baza, fața de media UE de 80%.…

- Simona Bucura Oprescu, deputat PSD de Argeș: ”Romania, pe ultimul loc in Europa la fondurile bugetare alocate cercetarii și dezvoltarii in 2020! “Romania Educata” a președintelui Klaus Iohannis și a guvernanților de dreapta este, de fapt, Romania cu Educație și Cercetare subfinanțate! Conform Eurostat,…

- Tudor Chirila a fost invitatul Adrianei Nedelea, luni, in emisiunea Piața Victoriei, alaturi de doua dintre elevele care au protestat in fața Guvernului in prima zi de școala pentru o educație mai buna. Ariana Duduna, președinta Asociației Elevilor din Constanța și Cristina Micolaiciuc, eleva…

- Facturile la electricitate cresc peste tot in Europa. In Germania, cel mai mare consumator de energie din UE, preturile au atins un nivel record din cauza costurilor mai mari cu combustibilii. In Rusia, principalul exportator de combustibil, gaze si petrol, scumpirea alimentelor si in special…

- ”Test sever pentru corectia bugetara va fi anul 2022, cand se va simti inevitabila reducere a impulsului fiscal in conjunctie cu intarirea politicii monetare, ca si efecte ale derapajului bugetar din acest an. Deficitul bugetar (cash, ESA, structural) ar trebui fie in jur de 3% din PIB in 2024, conform…