România, pe primul loc la evaziune fiscală. 4.000 de euro se pierd în fiecare secundă în Europa din neîncasarea TVA Romania este pe primul loc in lista țarilor din Europa cu cele mai mari pierderi fiscale, cu o pierdere de 34,9% din TVA intr-un an, potrivit Comisiei Europene. Statele membre UE au pierdut in 2019 circa 134 de miliarde de euro din neincasarea TVA. Suma rezulta din pierderile de venituri ca urmare a fraudelor și a evaziunii fiscale cu TVA, prin practicile de evitare și optimizare a TVA-ului, a falimentelor și insolvențelor, precum și din cauza unor calcule incorecte și a erorilor administrative. Chiar daca unele pierderi de venituri sunt inevitabile, o acțiune decisiva și raspunsuri politice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

