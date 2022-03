Stiri pe aceeasi tema

- Timp de mai mulți ani, țara noastra a avut cele mai multe accidente mortale din Uniunea Europeana, iar 2021 nu este o excepție. Potrivit Comisiei Europene, Romania a inregistrat 93 de decese cauzate de accidente rutiere la 1 milion de locuitori, cele mai multe dintre toate statele membre. La polul opus,…

- Datele publicate luni de Comisia Europeana indica faptul ca in 2021, cele mai sigure drumuri raman in Suedia (18 decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori), in timp ce Romania (cu 93 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori) a inregistrat cea mai ridicata…

- Autoritațile au anunțat luni, 31 ianuarie, 20.131 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 52.482 de teste. De asemenea, au fost raportate 41 decese. La ATI sunt internate 903 persoane, cu 42 mai mult decat in ziua anterioara. Romania a inregistrat…

- Autoritațile au anunțat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 30.168 cazuri de persoane pozitive cu coronavirus, dupa efectuarea a 96.429 de teste. De asemenea, au fost raportate 75 decese, dintre care 3 anterioare. La ATI sunt internate 824 de persoane, cu 51 mai multe decat in ziua…

- Autoritațile au confirmat miercuri, 26 ianuarie, 34.255 de noi cazuri de infectare depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 94 decese. Buletinul complet va fi comunicat la ora 13.00.Romania a atins miercuri cel mai mare numar de noi infectari COVID depistate in 24 de ore - 34.255…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 14.088 de noi infectari cu COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica, in bilanțul provizoriu transmis duminica, 23 ianuariee. De asemenea, au fost raportate 22 decese. Nu au fost raportate decese anterioare. Mai multe informații, in jurul orei 13.00,…

- Numarul de accidente feroviare semnificative in Uniunea Europeana a scazut cu 40% intre 2010 si 2020, tarile membre unde se inregistreaza cel mai mare numar de accidente fiind Germania, Polonia, Franta si Romania, arata datele publicate joi de Eurostat.

- Autoritațile au anunțat, joi, ca 1.497 de cazuri noi cazuri de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 39.457 de teste. De asemenea, au fost raportate 37 de decese, dintre care unul anterior intervalului de referința. La ATI sunt internați 402 de pacienți, cu 10 mai mulți…