Romanii manifesta o dorința puternica de a deține o casa proprie, iar aceasta tendința este reflectata in statistici! Conform datelor furnizate de Oficiul European de Statistica, aproape 70% din populația Uniunii Europene traia in locuințe deținute personal anul trecut, in timp ce 30% locuiau in locuințe inchiriate. In clasamentul țarilor din UE in care proprietatea locuințelor primeaza in fața inchirierii, Romania se situeaza pe primul loc! Aproape 94,8% din populația Romaniei locuiește intr-o locuința deținuta personal, in timp ce doar 5,2% prefera inchirierea. Pe locul doi se afla Slovacia,…