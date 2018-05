Cheltuielile militare mondiale au crescut in 2017 la cel mai ridicat nivel de dupa Razboiul Rece, iar Statele Unite, China si Arabia Saudita se afla pe primele locuri in acest sens, a anuntat miercuri Institutul International de Cercetarea Pacii din Stockholm (SIPRI), citat de news.ro



SIPRI estimeaza ca cheltuielile militare mondiale au atins 1,73 trilioane de dolari in 2017, cu 1,1% mai mult ca in 2016, acest lucru insemnand cate 230 de dolari, precizeaza aceeasi sursa.



SUA se afla in continuare pe primul loc, cu cheltuieli in valoare de 610 miliarde de dolari, in timp ce…