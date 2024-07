România, pe primul loc în regiune la investiţii imobiliare în primul semestru. Sectorul construcţiilor atinge maxime istorice Tranzactii imobiliare de 419 milioane de euro au fost incheiate in Romania in primul semestru din 2024, de peste doua ori mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce sectorul constructiilor a atins maxime istorice, stimulat de investitiile masive din fonduri UE si de o piata privata foarte activa, potrivit datelor […] The post Romania, pe primul loc in regiune la investitii imobiliare in primul semestru. Sectorul constructiilor atinge maxime istorice appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

