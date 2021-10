Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns pe primul loc in lume la numarul de decese zilnice de COVID raportate la populatie. potrivit datelor centralizate de Universitatea Oxford. Tara a depasit Rusia si SUA la numarul mortilor provocate de virus.

- Romania se afla intr-o situație extrem de dificila in valul patru, mai grava decat in Federația Rusa. Chiar daca strict in cifre exista o țara cu un numar mult mai mare de morți Covid-19, cum e de pilda Rusia, trebuie sa ne raportam la numarul populației pentru a ințelege pe deplin dezastrul la care…

- Epidemia de COVID-19 a atins astazi recorduri absolute de la inceputul pandemiei, in tara noastra – 15.000 de cazuri noi si 252 de decese in 24 de ore. 356 de localitati au depasit pragul de sase cazuri la mia de locuitori, iar 10 municipii si orase, inclusiv Bucurestiul au trecut de 10 la mie. Desi…

- Numarul deceselor asociate COVID a depasit vineri, la nivel global, pragul de 5 milioane, potrivit unui calcul al agentiei Reuters, citat de News.ro. Mai mult de jumatate din numarul total al morților din cauza virusului raportați in lume in ultimele 7 zile au fost inregistrate in Statele Unite, Rusia,…

- Pana astazi, 8 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.111.155 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.060.931 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.079 de cazuri noi de…

- Noua Strategie militara a Romaniei, elaborata de Ministerul Apararii Naționale, subliniaza ca mijloacele de protecție și de combatere a pandemiei pot fi folosite de unele state drept arma politica. “Diplomația maștilor sau a vaccinului anti – COVID 19” fac parte din “inventarul modalitaților de acțiune…

- Alte 161 cazuri noi cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 14 sunt de import: 4-Rusia, 3-Romania, 2-Germania, 2-Italia, 1-Franța, 1-SUA, 1-Turcia.Numarul total de teste efectuate – 5.635, dintre care 1.383 – teste Rapid -Antigen.

- Au fost inregistrate 109 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise duminica, 25 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Este un deces nou, iar de 34 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Fara cazuri COVID noi, in ultimele 24 de ore. Localitațile…