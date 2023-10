Stiri pe aceeasi tema

- Un virusolog roman stabilit in SUA trage un semnal de alarma și anunța ca Romania este pe primul loc in Europa și pe locul 3 in lume in ceea ce privește cazurile de infectare din noul val COVID. „Varianta actuala este foarte contagioasa”, susține cercetatorul Sostel Atanasiu.

- O nava cargo care transporta cereale a parasit portul ucrainean Ciornomorsk de la Marea Neagra pentru prima data de la colapsul acordului privind cerealele, a declarat marți o sursa din industrie pentru Reuters. Aceasta este o evoluție majora și un test al capacitații Ucrainei de a debloca porturile…

- Președintele Asociației medicilor germani afirma ca purtarea obligatorie a mastii sanitare nu este necesara, in contextul numarului crescut de cazuri de COVID-19 in Germania, informeaza DPA.

- Grosso modo, multipolarizarea lumii se va face intre Statele Unite, Rusia, China cu regiunile de tip satelit rezultate in urma acestei imparțeli sau cu diverse organizații de tip BRICS nou aparute. Din punct de vedere al influenței euroatlantice e clar ca asta inseamna, in alegeri, sa avem partide pro-americane,…

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters Viorel Panait,…

- Studiu bookingham.ro Potrivit EuroNews, Romania e in top 5 țari din Europa unde se muncește cel mai mult, dupa Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Datele arata ca in 2022 romanii au lucrat in medie 39,7 ore/saptamana, la polul opus fiind Danemarca și Germania, cu 34,6 ore lucrate saptamanal. In acest…