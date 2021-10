Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti, Aurel Perca, si-a exprimat compasiunea, vineri, fata de victimele incendiului de la Spitalul din Constanta si familiile acestora si a facut un apel catre autoritati "sa faca tot posibilul" pentru ca astfel de drame sa nu se mai repete, agerpres.ro. "Stirea…

- Federatia Sanitas a transmis, vineri, ca tragedia de la Constanta se poate repeta oricand in alt spital din Romania, deoarece instituțiile sanitare sunt obligate sa funcționeze in cladiri cu infrastructura invechita, de peste 80-90 de ani, “incapabila sa faca fața cerințelor tehnice și a celor de siguranța…

- Agenția de presa Reuters scrie despre corupția și ineficiența sistemului sanitar, in vreme ce Associated Press vorbește despre bugetul mic alocat de Romania sanatații, iar Europa Libera amintește de criza politica care se suprapune cu cea pandemica. Agențiile de presa au relatat vineri cazul incendiului…

- Unul dintre cele mai afectate orașe din cauza virusului ucigaș a fost Lombardia, in anul 2020. Situația a fost una de-a dreptul cutremuratoare, localnicii erau ingroziți, pe strada nu se mai zarea țipenie de om, iar Octavian Jurma, medic și cercetator in Timișoara, a facut previziuni sumbre pentru țara…

- SURSE| PNL Alba va susține ambele moțiuni. Organizația, imparțita intre Orban și Cițu PNL Alba va susține ambele moțiuni. Organizația, imparțita intre Orban și Cițu Potrivit surselor ziarulunirea.ro, astazi a avut loc o intalnire a PNL Alba la Sebeș, la care au fost prezenți liderii locali ai partidului.…

- ”De la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, OMV Petrom a parcurs o ampla transformare. Dupa privatizarea companiei in 2004, OMV Petrom a investit semnificativ in modernizarea, diversificarea si extinderea activitatilor companiei. Investitiile in perioada 2005-2020 s-au ridicat la 16 miliarde euro,…

- Trei tinere din Generația Z, crescute in lumea internetului cu toate provocarile ei, ne povestesc ce inseamna frumusețea pentru ele, cum le-a afectat social media increderea și ce-și doresc pentru viitor. O serie de interviuri sincere, inspirata de programul Dove „Ai incredere in tine”. Dupa ce in primul…

- 60 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore. 77 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), 75 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile…