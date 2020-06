Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania a inregistrat duminica cel mai mic numar de cazuri de imbolnavire cu Covid-19, fiind totodata si cel mai scazut numar de cazuri in terapie intensiva, el precizand ca suntem pe o panta descendenta a imbolnavirilor. Articolul Cel mai mic numar de…

- "Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala. Au fost 3 luni de zile, in care intreaga lume a trecut printr-o experienta dramatica, care a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania a inregistrat duminica cel mai mic numar de cazuri de imbolnavire cu Covid-19, fiind totodata si cel mai scazut numar de cazuri in terapie intensiva, el precizand ca suntem pe o panta descendenta a imbolnavirilor. “Este cel mai mic numar…

- Evolutia pandemiei de COVID-19 in Romania inregistreaza o panta usor descendenta. Numarul de imbolnaviri s-a mentinut sub 200 pe zi in ultimele sapte zile, iar numarul persoanelor care au murit a scazut cu aproape 60% fata de intervalul precedent. Sambata au fost inregistrate zece decese, iar bilantul…

- Evoluția epidemie de COVID-19 este pe o panta descendenta, dar inca nu se cunoaște impactul pe care l-a avut relaxarea restricțiilor de la sfarșitul saptamanii trecute, spune ministrul sanatații, care a explicat astazi ca simptomele infectarii cu coronavirus pot aparea din a doua pana in a 10-a zi.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. Declarația vine in ziua in care Romania a raportat doar 127 de cazuri, iar panta descendenta este evidenta de multe zile."Acea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania inca se confrunta cu primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus si ca prognoza autoritatilor „merge spre 20 de mii de imbolnaviri la finalul primului val, daca sunt respectate regulile”. Urmatoarele masuri de relaxare ar putea…

- Raed Arafat avertizeza ca in toamna putem fi loviți de un nou val al epidemiei si ca pana la aparitia unui tratament sau vaccin va trebuie sa fim precauti. "Virusul nu va disparea, va ramane si noi va trebui, chiar daca relaxam situatia, sa convietuim cu acest virus, ceea ce inseamna unele…