România, pe locul cinci la Euro 2024 la numărul de fani prezenți, cu peste 92.000 de suporteri Peste 130.000 de fani turci au participat la meciurile Euro 2024 din Germania, conform relatarilor din presa germana, pe baza datelor furnizate de UEFA. Romania a avut parte de sprijinul a 92.000 de fani la meciurile din faza grupelor, clasandu-se pe locul cinci in acest top, devansata de Albania, conform News.ro. Presa germana a enumerat […] The post Romania, pe locul cinci la Euro 2024 la numarul de fani prezenți, cu peste 92.000 de suporteri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130.000 de fani turci au asistat la meciurile Euro 2024 din Germania, conform presei germane, pe baza datelor de la UEFA. Romania a fost sustinuta la meciurile din faza grupelor de 92.000 de fani si se afla pe locul cinci in clasament, fiind devansata de Albania.Presa germana a publicat o lista…

- Peste 130.000 de fani turci au asistat la meciurile Euro 2024 din Germania, conform presei germane, pe baza datelor de la UEFA. Romania a fost sustinuta la meciurile din faza grupelor de 92.000 de fani si se afla pe locul cinci in clasament, fiind devansata de Albania.

- Peste 130.000 de fani turci au asistat la meciurile Euro 2024 din Germania, conform presei germane, pe baza datelor de la UEFA. Romania a fost sustinuta la meciurile din faza grupelor de 92.000 de fani si se afla pe locul cinci in clasament, fiind devansata de Albania. Presa germana a publicat o lista…

- Presa germana a publicat o lista a tarilor cu cea mai mare prezenta a fanilor la Campionatul European din Germania. Turcii conduc lista, urmati de gazdele germane, iar pe locul trei sunt croatii. Peste 130.000 de fani turci au asistat la meciurile Euro 2024 din Germania, conform presei germane, pe baza…

- Zeci de mii de romani sunt in Germania, alaturi de fotbaliștii naționalei. Mulți vor fi prezenți in tribune, pe stadionul din Frankfurt, pentru a-i incuraja pe tricolori in meciul decisiv cu Slovacia, in vreme ce alții vor striga „Hai, Romania!’’ in zonele special amenajate pentru fani, pe strazile…

- Edward Iordanescu, 46 de ani, a marturisit ca s-a simțit copleșit de „victoria pe pamant romanesc” repurtata la Munchen, 3-0 cu Ucraina, și a dezvaluit ca a avut propria sa galerie in Germania. A dat detalii despre ceea ce va urma de marți. Romania a invins Ucraina, scor 3-0, la Munchen, dupa care,…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a participat la cea de-a XVII-a ediție a „Conferinței șefilor Apararii din Balcani” (Balkans CHOD’s Conference), organizata in zilele de 5 și 6 iunie, la Durres, in Albania. Șeful Apararii din Romania a subliniat ca, in Balcani, NATO și Uniunea…

- In ultimul raport al Comisiei Europene, Romania a fost identificata ca lider in importul de carne de porc congelata in primele doua luni ale anului 2024. Cu cantitați semnificative provenind din America de Sud, in special din Chile, țara s-a distanțat de alte state membre ale UE, depașind chiar și Germania…