Stiri pe aceeasi tema

- Revolut Bank UAB va funcționa incepand cu data de 1 iulie in Romania. Cei care au deja cont de Revolut Payments UAB va fi transferat la Revolut Bank UAB și va deveni un cont curent. Ce spun oficialii companiei? „In Spațiul Economic European (SEE/EEA), compania Revolut inglobeaza doua entitați: Revolut…

- Aproape 30.000 de oameni iși pot pierde viața la locul de munca in UE in acest deceniu in lipsa unor masuri pentru a face locurile de munca mai sigure, avertizeaza sindicatele cu ocazia Zilei Internaționale a Comemorarii Victimelor Accidentelor de Munca, cunoscuta și drept Ziua Internaționala pentru…

- Linda Thomas-Greenfield, ambasadoarea SUA la ONU, va vizita Romania și Republica Moldova, la inceputul lunii aprilie, pentru a evalua eforturile de asistența a refugiaților ucraineni și nevoile umanitare „create de agresiunea și razboiul Federației Ruse”, potrivit unui comunicat al misiunii americane.…

- Un vapor plin cu 6.000 de tone de floarea soarelui HiPro din Romania urmeaza sa ajunga, in acest weekend, in portul francez Sete, anunța Oqualim Sud-Est, asociație care reunește 26 de producatori și importatori de furaje. Incarcatura va reuși sa asigure necesarul pentru procesare, acoperit in mod normal…

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Președintele Klaus Iohannis comenteaza gestul liderului rus, Vladimir Putin, care a recunoscut independența regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk. Intr-o postare in limba engleza pe Twitter, președintele roman scrie ca semnarea de catre liderul rus Vladimir Putin a decretelor privind recunoașterea…

- "De cand politica se face pe televiziuni si mai putin in cabinete, modul in care se transmit informatiile, chiar si la nivel mondial, e mai putin important. Daca ar fi fost adevarat ca , ar mai fi spus asta? Asta e un razboi informational.Exista posibilitatea unui razboi. Daca va intra acolo Rusia,…

- Rusia a amenințat joi ca va reacționa, inclusiv militar, in cazul in care Statele Unite vor respinge principalele sale exigențe de securitate, repetand ca vrea o retragere a forțelor americane din Europa centrala și de est și din țarile baltice, informeaza AFP. „In lipsa unei dispoziții din partea…