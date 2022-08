Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Republicii Moldova a obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare in cadrul Olimpiadei Internaționale de Informatica. Concursul s-a desfașurat la Yogyakarta, Indonezia, in perioada 7-15 august 2022.

- Romania se afla pe locul al doilea "all times" in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale de Informatica, cu 123 de medalii, a anuntat, duminica, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Un rezultat exceptional care urca Romania pe locul al doilea "all times" in Hall of Fame-ul Olimpiadei Internationale…

- Dupa rezultatele remarcabile de la Olimpiadele internaționale de Matematica, Fizica și Chimie, a venit randul olimpiadei Internaționale de Geografie sa ne faca mandri de rezultatele obținute de elevii romani, a scris ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pe facebook. Olimpicii romani au cucerit patru…

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internaționala de Chimie 2022, organizata de China și desfașurata online, au luat 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz, conform rezultatelor anunțate luni, 18 iulie, dupa cum a declarat pentru Edupedu.ro profesoara Daniela Bogdan. „Este o performanța…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu i-a intampinat, duminica, pe elevii din lotul Romaniei care a participat la a 63-a Olimpiada Internationala de Matematica, organizata in format cu prezenta fizica, la Oslo, Norvegia si care a obtinut doua medalii de aur si patru medalii de argint.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu saluta cea mai buna performanta in ultimii 25 ani obtinuta de lotul de matematica al Romaniei care s a clasat pe primul loc in Europa si pe locul 5 la nivel mondial "Olimpiada Internationala de Matematica OIM IMO a fost organizata pentru prima oara in Romania, in…

- Elevii claselor a VIII-a intra de azi in vacanta, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Ei vor trebui sa se pregateasca pentru a susține probele Evaluarii Naționale, denumita, pana de curand, examen de capacitate. Pentru ceilalti elevi, cursurile semestrului al doilea al anului scolar…