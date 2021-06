România, pe locul 5 la creșterea inflației în UE în luna mai Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situatia din luna aprilie 2021, rata anuala a inflatiei a scazut in patru state membre, a ramas stabila intr-un singur stat si a crescut in 22 de tari. In randul acestora din urma se regaseste si Romania, unde rata anuala a inflatiei a crescut pana la 3,2% in mai, de la 2,7% in aprilie. Comparativ, in luna mai 2020,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

