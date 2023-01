România, pe locul 5 în Europa la reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de mici dimensiuni Romania, pe locul 5 in Europa la reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice de mici dimensiuni In categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni intra periuța de dinți electrica, prajitorul de paine, fierul de calcat, aparatul de cafea, lumanarele electrice, jucariile electrice, uscatoare de par sau alte dispozitive pentru coafat. Ponderea produselor electronice de mici dimensiuni in totalul DEEE-urilor a crescut exponențial la nivel global in ultima decada, pe de o parte datorita creșterii nivelului de trai al populației și al prețului tot mai… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

