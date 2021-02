România, pe locul 3 în Uniunea Europeană în ceea ce privește vaccinarea COVID-19 Romania se afla pe locul 3 in Uniune Europeana in ceea ce privește vaccinare anti-COVID-19, raportat la numarul de doze administrate la 100 de persoane. Comitetul National de Coordonare a Activitatii privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca Romania se afla in topul țarilor UE in privința vaccinarii COVID-19, dupa cum arata Libertatea . „23.329.499 de doze de vaccin au fost administrate in țarile membre UE, conform celor mai recente estimari facute de Bloomberg, media zilnica fiind de 683.136”, subliniaza pe Facebook platforma RO Vaccinare, citand datele de la Bloomberg. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

