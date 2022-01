Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe locul al treilea in lume in topul tarilor celor mai avantajoase pentru un angajat care vrea sa imbine munca la distanta cu calatoriile in acest an, potrivit unui clasament realizat de motorul de cautare momondo.ro si publicat marti.

- Primarul statiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anuntat marti, intr-o postare pe Facebook, ca este infectat cu varianta Omicron, informeaza Agerpres . Vlad Oprea a precizat ca va lucra online in urmatoarele 14 zile. „Mi-a curs nasul, am avut o stare de moleșeala și am decis sa fac un test preventiv. Tocmai…

- Știați ca? Romania este in topul european al producatorilor de turta dulce. Romania se afla printre cei mai mari producatori de turta dulce din Uniunea Europeana, conform Eurostat. In 2020, in Romania au fost produse peste 2800 de tone de turta dulce. The post Știați ca? Romania este in topul european…

- ELKO Romania aduce in atenția publicului laptopurile HP EliteBook 800 G8, mizand pe cererea crescuta din partea celor care lucreaza de la distanța. HP EliteBook 800 G8 are la baza o platforma Intel cu procesoare Core din generația a 11-a. Modelul aduce utilizatorilor sai performanța oferita de cele…

- Producatorul francez de pneuri Michelin, prezent si pe piata din Romania, are de gand sa elimine 614 de locuri de munca in Franta pe parcursul anului urmator, iar majoritatea (469 de posturi) vor fi eliminate la sediul central al companiei de la Clermont-Ferrand, informeaza AFP citand un document…

- Media deceselor in cazul pacienților COVID in Romania este mai mare de 68 de ori decat cea din Portugalia, potrivit calculelor facute in ultimele șapte zile. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat…

- Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, ii propune generalului Nicolae Ciuca sa alcatuiasca o echipa de miniștri din directorii celor mai mari firme din fiecare domeniu. Potrivit lui Dragoș Damian, o asemeena decizie ar avea mai multe…

- ​Academia de Studii Economice (locurile 501-600) continua sa fie cea mai buna institutie de invatamant superior din Romania cotata international dupa criteriul Economie si Management, potrivit clasamentului publicat miercuri in topul Times Higher Education 2022. La inceputul lunii septembrie a fost…