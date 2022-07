Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Romaniei, cu noua medalii, dintre care cinci de aur si patru de argint, a incheiat pe locul trei in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de inot de la Otopeni, dupa ce in ultima zi a obtinut un aur prin David Popovici (100 m liber) si un argint prin Vlad Stancu (400 m liber).…

- Delegatia Romaniei, cu noua medalii, dintre care cinci de aur si patru de argint, a incheiat pe locul trei in clasamentul pe medalii al Campionatelor Europene de inot de la Otopeni, dupa ce in ultima zi a obtinut un aur prin David Popovici 100 m liber si un argint prin Vlad Stancu 400 m liber .In clasamentul…

- Vlad Stancu a obtinut, duminica, medalia de argint in proba de 400 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru juniori, la Otopeni, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Doi romani se lupta pentru podium la Campionatele Europene de natatie pentru juniori de la Otopeni. Vlad Stancu, cu al 4-lea timp, este in finala de la 400 m liber, iar David Popovici, cu primul timp in cursa pentru medalii la 100 m liber. Dupa ce a cucerit aurul la 1.500 m liber și argintul la 800…

- Inotatorul roman Vlad Stancu, medaliat cu argint in proba de 800 m liber din cadrul Campionatelor Europene pentru juniori de la Otopeni, a acuzat oboseala dupa cele doua curse de la 1.500 m liber, in care a cucerit medalia de aur, in atacul final pentru podium.„A fost o cursa foarte grea, pentru ca…

- Momente de emoție și in cea de-a cincea zi a Campionatului de Natație de Juniori, care se desfașoara la Otopeni! Astazi avem calificari in cursa de 100 de metri liber, proba favorita a lui David Popovici, de la care Romania mai așteapta o medalie.

- Sportivul David Popovici, dublu medaliat cu aur la Mondialele de seniori, s-a calificat joi in finala probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori, care se desfașoara zilele acestea la Otopeni, scrie GSP. In semifinale la 50 m liber, David Popovici a terminat pe primul…

- Romania a caștigat prima medalie la Campionatele Europene de Juniori. David Popovici, Vlad Stancu, Ștefan Cozma și Patrick Dinu au obținut medalia de aur la proba de 4x100m liber, dupa un finiș de senzație, surclasand Marea Britanie la mustața. Podiumul a