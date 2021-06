Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 26 la reciclarea deșeurilor, dintre cele 27 de state europene. Parlamentarii vor, in acest context, mai multe legi pentru probleme de mediu. Pe de o parte, copiii ar putea studia educație ecologica la școala, pe de alta adulții ar putea plati mai mult pentru gunoiul pe care il produc.

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR PLUS: „Avem nevoie de masuri serioase, in perioada urmatoare, pentru a susține colectarea și reciclarea deșeurilor in Romania” Deputatul USR PLUS, Beniamin Todosiu, a ridicat o problema importanta, cu care se confrunta Romania, și anume, colectarea selectiva…

- ”Deputatul USR PLUS, Beniamin Todosiu, a ridicat o problema importanta, cu care se confrunta Romania, și anume, colectarea selectiva și reciclarea deșeurilor. Acesta a prezentat o statistica conform careia Romania este departe de ținta pe care o are Uniunea Europeana la acest capitol. Spre exemplu,…

- La competitie participa 25 de liceeni proveniti din diferite state europene, grupati in 5 echipe, precizeaza Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" reprezinta Romania la etapa europeana a Sci Tech Challenge prin elevul Matei Eugen Vladut, din…

- Spitalele din România duc o lupta continua în ultimul an din cauza pandemiei de COVID-19, iar sistemul medical și-a aratat limitele de mai multe ori. Rând pe rând s-au produs incendii în spitalele din Piatra Neamț și București. De altfel,…

- Cinci țari din Uniunea Europeana vor primi doze suplimentare de vaccin anti-covid produs de Pfizer/BioNTech. Aceste state au susținut ca vor sa accelereze procesul de vaccinare, insa nu o pot face din cauza ritmului scazut de livrari al companiei anglo-suedeze AstraZeneca.

- Romania risca sanctiuni serioase din partea Uniunii Europene pentru nerespectarea obiectivului de reciclare a deseurilor de cel putin 50%, pana la data limita de 31 decembrie 2020, tinta care din pacate nu a fost atinsa. Totodata, operatorii economici pot fi sanctionati daca nu respecta reglementarile…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, acuza parlamentarii puterii ca promoveaza un proiect de lege care va permite strainilor sa cumpere terenuri in Romania. El spune ca legea va desființa interdicția impusa anul trecut, in condițiile in care „deja 4 milioane de hectare de pamant nu mai sunt ale romanilor”.