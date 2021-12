Stiri pe aceeasi tema

- Raportul arata ca luna trecuta s-au inmatriculat 713.346 de autoturisme noi pe teritoriul Uniunii Europene, comparativ cu peste 850.000 de unitați in aceeași perioada a anului 2020. Acesta este un nou record negativ de performanța, vanzarile inregistrate fiind cele mai mici pentru o luna noiembrie din…

- Dupa primele 11 luni ale anului, Romania se situeaza pe poziția 14 in UE in clasamentul inmatricularilor auto, cu un volum de 109.350 autoturisme noi, inregistrand o scadere de 0,9% comparativ cu anul trecut, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din ROMANIA și ACEA. In primele…

- Potrivit datelor furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), in luna noiembrie producția auto naționala a fost de 46.773 de mașini, in scadere cu 3% comparativ cu aceeași luna din 2020. In a 11-a luna din an, uzina Dacia de la Mioveni a produs 25.880 de unitați, cu 9.6%…

- A scazut numarul inmatricularilor de mașini noi. Clasamentul pe marci de autoturisme Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut cu 0,93%, in primele 11 luni, comparativ cu perioada similara de anul trecut. In noiembrie, scaderea a fost de peste 13%, arata datele Directiei Regim Permise de…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut cu 0,93%, in primele 11 luni ale anului in curs, comparativ cu datele din 2020, insa la nivelul lunii noiembrie diminuarea a fost de peste 13%, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut, in luna septembrie a acestui an, cu 23,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, atingandu-se un nivel de 718.599 unitati, arata datele transmise de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

- Romania se situeaza pe poziția 14 in UE, cu un volum de 88.262 autoturisme noi inmatriculate in primele noua luni ale anului, inregistrand o creștere de 4,3% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2020, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA. In luna…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 34,4% luna trecuta, la 215.312 vehicule, cel mai redus nivel inregistrat in septembrie din ultimii 23 de ani, din cauza deficitului de semiconductori si a impactului pandemiei, a anuntat marti Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile…