- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, despre cifrele inflației, care a atins cote alarmante și a dezvaluit discuțiile avute cu Ministerul de Finanțe și BNR. Nicolae Ciuca susține ca inflația are o tendința o scadere pentru 2023 și este posibil sa ajunga la 10 la suta. „S-a ajuns la aproape…

- Aproape 7 milioane de romani sunt foarte aproape sa devina saraci, potrivit lui Adrian Caciu, ministrul PSD al Finantelor, care a precizat la Prima TV ca, daca „ar putea exista o bagheta magica in care inflatia sa fie rezolvata din pix”, ar fi facut acest lucru deja.Ministrul Finantelor a fost intrebat…

- Inflația, din analizele de pana acum, va fi in scadere incepand din 2023, spune premierul Nicolae Ciuca. El afirma ca motivul ar fi rezolvarea problemelor legate de asigurarea energiei și a gazelor, care impacteaza cel mai mult pe inflație.

- Inflația in zona euro a ajuns pentru prima data in istoria uniunii monetare la o valore de doua cifre in octombrie 2022.Christine Lagarde susține ca politicile monetare ale bancilor centrale sunt insuficiente pentru reducerea inflației, in condițiile apariției unui nou mediu economic internațional.Intreruperile…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat luni, 14 noiembrie, ca analiza Bancii Centrale arata ca in decembrie 2022 rata inflației va fi mai mare decat in prezent, adica va fi de aproximativ 16%. „Rata anuala a inflației s-a menținut pe o traiectorie ascendenta și in…

- „BNR da maine testul independentei de politic! Singura institutie din Romania care are ca obiectiv fundamental stabilitatea preturilor este BNR. In acelasi timp este singura institutie care are si instrumentele sa stabilizeze preturile acum. Preturi stabile inseamna o rata a inflatiei in jur de 2% pe…

- Castigul salarial mediu brut este estimat sa creasca in 2022 cu 10,6%, pana la un nivel de 6.120 lei, insa, pe fondul inflatiei accentuate, castigul salarial real probabil va scadea cu circa 2%, potrivit Prognozei pe termen mediu 2022-2026, varianta de toamna, publicata de Comisia Nationala de Strategie…

- "Nu putem sa așteptam de la pensionari sa plateasca ei prețul crizelor", a declarat joi dupa-amiaza, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis. In opinia sa, "ar fi rezonabil" ca o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie sa țina cont de inflația de peste 15%.