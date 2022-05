Stiri pe aceeasi tema

- Program Kanal D de Paște. Ce emisiuni și ce filme vor fi la TV in zilele de 23, 24 și 25 aprilie. De Paște aveți ocazia sa va delectați cu super filme la Kanal D. Iata cum arata programul Kanal D de Paște, dar și ce emisiuni și filme veți putea viziona in urmatoarele zile: Program Kanal D de Paște.…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus marți, la intalnirea cu comisarul european pentru Mediu, Oceane și Pescuit, Virginijus Sinkevicius, ca in Romania este o viziune in ceea ce privește protecția mediului, insa este necesar ca deciziile sa țina cont și de conte

- Romania are sanse mari sa intre, in urmatorii trei ani, in Visa Waiver, programul american ce permite calatoriile fara viza in Statele Unite, a spus ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru. Declaratia diplomatului vine in contextul in care mai bine de jumatate din americani sustin, potrivit unui sondaj…

- Folosirea hidrogenului ca sursa alternativa de energie in Romania este subiectul carții "Hidrogenul și gazele naturale in Romania", lansata astazi la București. Lucrarea ce-i are ca autori pe Dumitru Chisalița și Ioan Iordache trateaza in premiera la noi in țara ideea transportului hidrogenului prin…

- Romania recunoaște practicarea ca sport a ramurii „skateboard”, conform unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Gradul de ocupare in taberele de cazare temporara a refugiatilor ucraineni din judetul Suceava era, vineri, de aproximativ 13%, fiind prezente in aceste facilitati doar 264 persoane. Potrivit Prefecturii Suceava, capacitatea totala din aceste tabere este de 1.977 de locuri, iar de la inceputul conflictului…

- Andrei Zaharescu a divorțat de Andreea Berecleanu in urma cu 9 ani, iar in prezent acesta nu mai locuiește in Romania. Fostul prezentator TV s-a mutat in Africa de Sud și și-a intemeiat o alta familie.In noiembrie 2013, fostul soț al Andreei Berecleanu a fost numit consul general al Romaniei la Cape…

- Recunosc, nu am veleitati de analist politic ori militar. Dar nu pot sa nu constat ca actuala criza din Ucraina nu ar trebui sa ne mire prea mult. Atitudinea belicoasa a vecinului de la Rasarit atat de previzibila, de altfel are antecedente mult prea relevante incat sa ne mai surprinda.Am avut surpriza…