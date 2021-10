Stiri pe aceeasi tema

- Inconștiența și lipsa de educație au adus Romania in poziția de periferie barbara a Europei civilizate. Cu o rata de vaccinare de 30 la suta, Romania a reușit „performanța” de a avea mai multe infectari noi cu COVID decat țari europene de cateva ori mai mari ca populație, precum Italia, Franța, Spania,…

- Romania a inregistrat, de ieri si pana azi, 2.033 de noi imbolnaviri cu COVID-19. Au fost 48 de decese, dintre care si un adolescent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3.527. Dintre acestea, 426 sunt internate la ATI. Din totalul pacientilor internati,…

- Pentru luna septembrie, luna in care are loc și UNTOLD, secretarul de stat din MS Andrei Baciu preconizeaza ca o sa fie 1.500 de cazuri noi de Covid-19 pe zi (mai multe pe acest subiect aici). De asemenea, cercetatorul dr. Octavian Jurma crede ca o sa ajugem la peste 1.000 de cazuri pe zi in cel…

- Romania are din nou peste 100 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare grava la terapie intensiva, in timp ce numarul cazurilor noi de COVID creste de la o zi la alta. Ieri au fost raportate 383 si aproape 800 de bolnavi in spitale. Specialistii sunt fermi si avertizeaza ca luna viitoare…

- FOTO| VIPERA neagra, vazuta in Luncile Prigoanei, in Munții Șureanu. Unde se intalnesc cel mai des VIPERA neagra, vazuta in Luncile Prigoanei, in Munții Șureanu. Unde se intalnesc cel mai des O vipera a fost fotografiata in cursul zilei de ieri, 9 august, pe Luncile Prigoanei, in Munții Șureanu. Așa…

- „In acest moment 33 de judete din Romania sunt pe trend ascendent. (...) In multe judete diferentele sunt mari fata de saptamana trecuta (peste 100%) dar variatiile sunt mai mari cand numarul zilnic de cazuri este mic. Cea mai ingrijoratoare evolutie este in Bucuresti si Ilfov unde avem deja numere…

- Pana la 3 ani inchisoare pentru cei ce folosesc acte false de testare sau vaccinare COVID-19. Adeverințele false de vaccinare, de trecere prin boala sau certificate digitale COVID-19 care nu sunt autentice le pot aduce celor care le folosesc un dosar penal și chiar o pedeapsa cu inchisoare de pana la…

- Specialiștii recomanda vaccinarea copiilor impotriva COVID-19 Specialiștii recomanda vaccinarea copiilor împotriva COVID-19, întrucât și aceștia prezinta risc potențial de infecție. La noi în țara, vaccinarea copiilor, cu vârste cuprinse între…