- Romania a caștigat trei medalii in trei culori pentru Romania la Campionatul European de inot pentru juniori de la Vilnius, Lituania, anunța ANS. „Trei medalii in trei culori pentru Romania la Campionatul European de inot pentru juniori de la Vilnius, Lituania. Aur, argint și bronz pentru sportivii…

- Sportiva sectiei de inot a CSM Ploiesti, Alexandra Dosaru, a devenit, in weekend, vicecampioana nationala in proba de 200 metri mixt, cu prilejul Campionatului National de inot pentru copii „11 ani”, desfasurat in Bazinul Olimpic din Pitesti. Inotatoarea antrenata de Tamara Costache si Ciprian Toma…

- Romania participa la Campionatul European de inot pentru juniori de la Vilnius, Lituania. Competiția continentala va avea loc in perioada 2-7 iulie 2024 și va reuni la start sportivi din intreaga Europa.

- Romania este unul dintre outsideri la Campionatul European de fotbal. La multe categorii, "tricolorii" se afla in coada plutonului. Cu toate acestea, fanii lor ne arata adevarata magie a Campionatului European de Fotbal. Nemții pot invața și ei ceva de la "zidul galben", noteaza publicația germani Focus.

- Slovacia a invins-o pe Țara Galilor cu scorul de 4-0, in ultimul amical inainte de Campionatul European din Germania, care se va desfașura intre 14 iunie și 14 iulie. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului European. Partida este programata pe 26 iunie, de la ora 19:00,…

- Ultima saptamana din luna mai a anului 2024 aduce noi emotii pentru sportivii CSM Constanta, care vor concura in competitii interne si internationale. Avem un reprezentant la Campionatul European de Canotaj U19 si cinci la Cupa Europeana de Triatlon din Serbia. Ne batem pentru medalii nationale la ciclism,…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a ocupat locul 4 la Campionatul European de Gimnastica de la Rimini, in timp ce Sabrina Maneca Voinea a reusit sa castige doua medalii de argint la barna si sol.

- Romania va deplasa o delegatie cu 27 de sportivi (15 fete si 12 baieti) la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Riad (Arabia Saudita), care vor avea loc in perioada 12-20 aprilie, potrivit Agerpres.