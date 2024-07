Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Lituaniei, Vilnius, va gazdui, in perioada 2-7 iulie, intrecerile Campionatului European de inot pentru juniori, sportivi din intreaga Europa urmand a concura intr-o competitie gazduita de bazinul „Lazdynai”. Echipa Romaniei, care are in componenta un numar record de sportivi calificati - 24…

- Blajul devine capitala voleiului european juvenil: Gazduiește Campionatul European de Volei Feminin, under 18. PROGRAMUL meciurilor Blajul devine capitala voleiului european juvenil: Gazduiește Campionatul European de Volei Feminin, under 18. PROGRAMUL meciurilor Romania gazduiește intre 1 și 13 iulie,…

- Ultima saptamana din luna mai a anului 2024 aduce noi emotii pentru sportivii CSM Constanta, care vor concura in competitii interne si internationale. Avem un reprezentant la Campionatul European de Canotaj U19 si cinci la Cupa Europeana de Triatlon din Serbia. Ne batem pentru medalii nationale la ciclism,…

- Grație rezultatelor constant bune și perfromanțelor sportive deosebite, cei patru vor participa în perioada imediat urmatoare la competiții de top din Europa. Astfel, Iarina Cojocaru și Luca Marinescu vor concura la Cupa Țarilor Central-Europene, care va avea loc la Belgrad, capitala Serbiei,…

- In perioada 17-21 aprilie s-a desfașurat Campionatul European de Taekwon- Do ITF in Lublin, Polonia, competiție care a adunat la start 1488 de inregistrari și 840 de sportivi din 32 țari. Romania a caștigat la aceasta ediție noua medalii de aur, 17 medalii de argint și 19 medalii de bronz și se menține…

- Campionatul European de Fotbal este unul dintre cele mai așteptate și mai mari evenimente sportive din Europa. Cele mai puternice echipe și cele mai mari rivalitați din fotbal se intalnesc pe același teren verde in timpul acestui campionat. In 2024, Campionatul European de Fotbal se desfașoara in Germania.

- Ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Staikouras, a vorbit despre necesitatea consolidarii in continuare a sistemului european de transport, prin noile coridoare comerciale care leaga Marea Baltica de Marea Neagra și Marea Egee. In cadrul prezentarii susținute la forumul de…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…