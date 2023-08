Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant moldovean a fost arestat marți de dimineața pe o autostrada din Ungaria unde mașina pe care o conducea și in care erau 7 migranți ilegali s-a rasturnat. Un copil de 10 ani a murit, scrie site-ul poliției maghiare, citat de Baon.O mașina de pasageri care transporta migranți a ieșit de pe…

- Liderul AUR - Claudiu Tarziu cere demisia ministrului de Externe Luminița Odobescu. Reacția liderului de partid a venit dupa ce Romania a semnat o declarație comuna de sprijin pentru comunitatea LGBTQ+ din Ungaria. „Este pentru prima oara cand Romania semneaza o astfel de declarație, și nu oricum, ci…

- Este ridicola sugestia vicepresedintelui Parlamentului European, "care uraste maghiarii", potrivit careia BMW ar trebui sa investeasca in Romania, si nu in Ungaria; este clar ca santajarea politica a companiilor germane care investesc in tara noastra este un esec total, a spus ministrul ungar de externe…

- CONCURS… In perioada 13-16 iulie, barladeanca Sorana Țuțu va participa la Campionatul European de atletism pentru Tineret (U23) din Finlanda. Atleta crescuta la CSȘ Barlad va concura in proba de 20 kilometri marș. Romania va fi reprezentata de 20 de sportivi la ediția 2023 a Campionatului European de…

- Rutele de pe și spre Aeroportul Internațional Chișinau ar putea fi suplimentate in scurt timp spre diverse destinații. Premierul Dorin Recean susține ca in prezent sunt purtate discuții cu mai multe companii aeriene din Polonia, Romania, Ungaria și Irlanda, scrie Ziarul Național . „Obiectivul nostru…

- „Am decis sa incepem reunificarea natiunii”, a declarat Peter Szilagyi, responsabil cu politica nationala in guvernul de la Budapesta. Ungaria recade in trecut. In schimb, Romania se arunca in viitor.

- Oficialii formației FCU Craiova l-au prezentat astazi pe noul antrenor: portughezul Joao Janeiro. Patronul Adrian Mititelu l-a anunțat mai de mult pe lusitan ca succesor al lui Nicolo Napoli, fiind convins ca va duce echipa la alt nivel. „FCU anunța faptul ca tehnicianul portughez, Joao Janeiro, a semnat…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei a castigat medaliile de argint la Campionatele Europene de scrima Under-23 de la Budapesta, vineri, dupa ce a fost invinsa in finala de Franta, cu scorul de 45-40.Romania (Rares Ailinca, Alexandru Zmau, Radu Nitu, Matei Cidu) a intrat direct in sferturile de finala,…