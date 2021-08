Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca ”nu se preconizeaza” instituirea unei carantine totale la nivel național in valul 4 al pandemiei de coronavirus. Intr-o conferința comuna de astazi cu ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, Arafat a declarat ca autoritațile vor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre ce se va intampla in Romania daca va crește numarul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Ce a spus despre posibilitatea unui lockdown in cazul valului 4.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului, o varianta cu „un comportament mult mai agresiv”. El a anunțat ca doi tineri, care nu erau vaccinați și nu sufereau de alte afecțiuni, au murit…

- Peste o suta de pompieri romani s-au oferit voluntari pentru a pleca in Grecia in sprijinul autoritaților elene in lupta cu flacarile pentru salvarea taramurilor grecești. Ajutoarele din Romania au fost extrem de apreciate de catre localnicii din Grecia și locuitorii țarii s-au oferit sa le ofere o…

Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus, joi, 5 august, ca Romania nu va ajunge la o carantina nationala...

- Incepand de joi intra in vigoare, in Romania, alte masuri de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private…