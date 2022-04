România păcii politice (in)eficiente Suntem conduși de o coaliție cu o majoritate confortabila in Parlament. Opoziția nu exista decat pe la colțurile extreme. Ni se promite ca liniștea o sa dureze mulți ani de acum inainte. Pentru ca interesul național nu este compatibil cu galceava. Organigramele ministerelor se umfla pentru liniștea noastra. Fiecare partid din coaliție iși trimite carduri […] The post Romania pacii politice (in)eficiente first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

