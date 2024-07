Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Meciul s-a incheiat 3-0 UPDATE Malen a marcat din nou in minutul 93 UPDATEMalen a majorat scorul la 2-0 in minutul 83. UPDATEIn minutul 63, Olanda a marcat din nou, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. Nationala Romaniei este condusa de echipa Olandei cu scorul de 1-0, la pauza meciului…

- Zeci de turdeni au vazut meciul Romania-Slovacia din centrul Turzii, acolo unde municipalitatea a amplasat un ecran pentru ca locuitorii orașului sa se bucure de competiția fotbalistica alaturi de familie și prieteni. Meciul a debutat la ora 19 și a fost vizionat de cei prezenți in Centrul istoric,…

- Nationala de fotbal a Romaniei conduce Ucraina cu scorul de 3-0, in meciului care are loc luni, pe Football Arena din Munchen, in Grupa E a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.